Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета вчера в 10:28

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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