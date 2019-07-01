Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета вчера в 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Обновлено в 05:03
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Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
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Общество
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Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Футбол
Маркизио обратился к болельщикам после ухода из «Зенита»
Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио после ухода из команды обратился к сине-бело-голубым и болельщикам.
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Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца
Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
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Общество
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