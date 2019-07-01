Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета вчера в 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
Воздушно-космические силы успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Авто
Праворульные автомобили запретили в России
В понедельник, 1 июля, в силу вступил закон, запрещающий ввоз на территорию России автомобилей, в которых свыше восьми посадочных мест, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Car.ru.Таким образом, под данный запрет попадают минивены, микроавтобусы, а также самосвалы, автобусы, рефрижераторы и манипуляторы, которые имеют правостороннее расположение руля.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Алтайский край вошёл в пилотный проект по снижению бедности
До 2024 года повысить реальные доходы граждан планируется также в Алтайском крае, Республиках Коми и Тыва, Пермском крае и Курганской области.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Варламов согласовал контракт с «Айлендерс»
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка отогнала белого медведя веником
Сотрудница пригрозила медведю веником, однако не трогала зверя им. 1 июля на сайте столичной мэрии сообщили, что московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне "Фауна Китая".
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Наука
На «острове друидов» обнаружен курган 4000-летней давности
В ходе раскопок, рядом с гробницей, был обнаружен курган 4000-летней давности, внутри которого было обнаружено множество еще более древних артефактов.
Обновлено 29 июня в 16:11
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
МИД Сирии призвал ООН принять меры в отношении Израиля
Сирийское министерство иностранных дел в понедельник потребовало от ООН в очередной раз принять меры в отношении Израиля, совершающего ракетные атаки на объекты на территории САР, и заявило, что израильские чиновники стали хвастаться подобными актами агрессии.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Транспорт
Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры
В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Чечне совершено нападение на полицейский пост
По предварительной информации, один из силовиков убит На окраине села Бамут в Чечне совершено нападение на пост полиции, один из силовиков убит, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы республики по СМИ – гендиректора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Российско-монгольские учения «Селенга-2019» стартуют 15 августа
В учениях планируется задействовать более тысячи военнослужащих РФ и Монголии.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндом
Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:23
Космос
Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Обновлено вчера в 22:39
Финансы
Минфин назвал долги россиян критическими
Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что "этот рынок надо стараться ограничивать".
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено 30 июня в 22:50
Политика
США продолжат оказывать давление на Иран, пока он не изменит политику
Отношения двух государств обострились после решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разорвать ядерное соглашение с Ираном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Тегераном условий СВПД.
Обновлено вчера в 18:47