Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Медведев пригрозил наказывать за завышение цен на бензин

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Коммерсантъ10:56

Медведев пригрозил наказывать компании, повышающие цены на бензин

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Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

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РБК09:25

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

ТАСС09:19

Медведев пригрозил нефтяникам «расплатой» за высокие цены на бензин

РИА Новости09:50
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
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