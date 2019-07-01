Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензинРоссийская газета 10:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством. С 1 июля на внутреннем рынке топлива сложилась новая ситуация.
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Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Авто
Fiat представил обновленный Fiat Ducato
Автомобилестроительная компания Fiat выпустила новую версию фургона Ducato.
Обновлено в 08:41
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Политика
Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.
Обновлено в 15:18
Политика
Совбез ООН обсудит принятие закона о языке на Украине 16 июля
Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля обсудит принятие закона о языке на Украине.
Обновлено в 15:35
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Политика
ЦИК не планирует отменять муниципальные выборы в Петербурге
Добиваться отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге Центризбирком (ЦИК) пока не планирует, хотя такой вопрос прорабатывался, заявил в понедельник зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 17:37
Общество
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)
С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса
Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Транспорт
В Иркутской области по трассе Р-255 ограничено движение тяжеловесного транспорта
Обновлено в 20:38
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича
Обновлено в 12:20
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «Я научилась писать шутки — сами виноваты!»
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31