Политика

Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 годКомсомольская правда вчера в 12:30

В среду, 17 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представит в Государственной думе отчет о работе правительства за 2018 год. Об этом политик рассказал в своем Twitter. Такое решение было принято на очередном заседании Совета нижней палаты российского парламента в феврале этого года.
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Медведев в Госдуме отчитывается о работе правительства за 2018 год: Прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда04:55

Дмитрий Медведев начал отчет о работе правительства

REGNUM05:05

Видеотрансляция: Отчет Дмитрия Медведева в Госдуме

Российская газета05:00

Прямая трансляция: Депутаты об отчёте Медведева в Госдуме

Life.ru02:13

Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства

Независимая газета01:13

Медведев прибыл в здание Госдумы на ежегодный отчет о работе кабмина

ТАСС04:40

Госдума сегодня заслушает ежегодный отчет главы кабмина о результатах работы правительства

Эхо Москвы00:00
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