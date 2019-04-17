Политика
Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 годКомсомольская правда вчера в 12:30
В среду, 17 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представит в Государственной думе отчет о работе правительства за 2018 год. Об этом политик рассказал в своем Twitter. Такое решение было принято на очередном заседании Совета нижней палаты российского парламента в феврале этого года.
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Медведев в Госдуме отчитывается о работе правительства за 2018 год: Прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правда04:55
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