Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 годКомсомольская правда вчера в 12:30

В среду, 17 марта, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев представит в Государственной думе отчет о работе правительства за 2018 год. Об этом политик рассказал в своем Twitter. Такое решение было принято на очередном заседании Совета нижней палаты российского парламента в феврале этого года.

Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год

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