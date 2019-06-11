Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделюИзвестия 08:57

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — цитирует его «Интерфакс».
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАСС05:56

Подробнее о событии

Правительство задумалось о четырехдневке. Пожертвуют ли россияне зарплатой ради отдыха?

Телеканал 360°17:32

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новости08:59

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфакс05:48

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ru09:05

От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира

ТАСС09:00

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ru06:03

Россияне скептически отнеслись к словам Медведева о сокращенной неделе. «Пенсионный возраст поднимут до 100 лет»

URA.Ru09:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции

Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.
Обновлено в 15:35
Политика

Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено в 21:45
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 21:16
Происшествия

В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду

Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие

В США объяснили поставки оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Ранее сообщалось, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о сделке по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Обновлено в 21:28
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Общество

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Централизация службы скорой помощи может завершиться раньше срока

Централизация службы скорой помощи может завершиться уже к концу этого года, а не в 2021-м, как планировалось ранее.
Обновлено в 15:25
Наука

Российский ученый планирует создать детей с отредактированным геномом

Ребриков планирует отключить ген CCR5, что делает детей неуязвимыми к ВИЧ.
Обновлено в 07:38
Финансы

Тимошенко заявила о падении экономики Украины

Украинская экономика находится в плачевном состоянии и продолжает падать, заявила лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Обновлено в 22:06
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено в 10:14
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае

Обновлено в 18:01
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Политика

На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено в 18:23
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Здоровье

Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Футбол

Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020

Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:50
Общество

В Магнитке скоро откроется отремонтированная общественная баня

Обновлено в 21:10
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено в 12:03
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Наука

Названо главное условие рекордного долголетия

Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
Музыка

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead выложила в сеть архивные записи рабочих материалов альбома OK Computer после того, как хакеры, завладевшие ими, потребовали $150 тыс. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило "РИА Новости".
Обновлено в 21:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное