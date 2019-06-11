Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделюEastRussia 11 июня в 07:16

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
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Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАСС11 июня в 05:56

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Четырёхдневная рабочая неделя: реальность или миф?

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Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ru11 июня в 09:05

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новости11 июня в 08:59

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Телеканал 360°11 июня в 17:32

От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира

ТАСС11 июня в 09:00

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ru11 июня в 06:03

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфакс11 июня в 05:48
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