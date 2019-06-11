Экономика

Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделюТруд 11 июня в 07:30

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАСС11 июня в 05:56

Подробнее о событии

Глупо, вредно, неоправданно: о переходе на четырёхдневную рабочую неделю

REGNUM01:20

Правительство задумалось о четырехдневке. Пожертвуют ли россияне зарплатой ради отдыха?

Телеканал 360°11 июня в 17:32

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ru11 июня в 09:05

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новости11 июня в 08:59

От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира

ТАСС11 июня в 09:00

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ru11 июня в 06:03

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфакс11 июня в 05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика

Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета

Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась

Обновлено в 04:16
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Политика

Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном при новом президенте

Президент России Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном во главе с Касым-Жомартом Токаевым.
Обновлено в 02:48
Политика

Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе

Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Обновлено в 04:02
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка

Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Единоборства

Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным

Обновлено в 02:03
Происшествия

Появилось видео задержания экс-главы СК по Волгоградской области

В Сети появилось видео задержания бывшего руководителя управления следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева.
Обновлено в 03:48
Общество

Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов

Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Политика

На Украине запретили популярный сериал «Сваты»

Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа

В Севастополе нашли девушку спасшую ребенка во время ливня, сообщает информационное агентство «Севастополь».
Обновлено вчера в 15:39
Здоровье

Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак

Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Кино

Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»

Обновлено в 03:59
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев признался, что по ночам ему снятся Бейонсе и Рианна

Артист рассказал о своем сне за завтраком, где признался, что сначала ему приснилась Бейонсе.
Обновлено в 01:06
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено вчера в 01:50
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив

Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 04:22
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

В новой редакции вводится шестое основание: показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ.
Обновлено в 03:32
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф опубликовал фото в костюме и намекнул на свадьбу

Рэпер Гуф на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок в черном костюме и написал под ним: «Она сказала да».
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Политика

Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке

13−14 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное