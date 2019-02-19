Экономика
Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусораРБК 06:21
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое замораживает рост платы за негативное влияние на окружающую среду на уровне 2018 года. Об этом он сообщил на совещании о переходе регионов страны на новую систему обращения с мусором, передает ТАСС.
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Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно — значительно расти просто не должен, а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо, и ровно этим нужно заниматься.
— Дмитрий Медведев, российский политикТруд 07:42
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Обновлено в 18:59
Происшествия
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Политика
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
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Обновлено в 12:36
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Обновлено в 14:15
Армия и оружие
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Хоккей
Артемий Панарин не сыграет с «Монреалем»
Обновлено в 18:34
Общество
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Обновлено в 16:56
Политика
МИД Швеции вызвал посла Венгрии
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Источник рассказал о модернизации стартового комплекса в Плесецке
Третий стартовый комплекс в Плесецке планируется модернизировать под ракету-носитель "Союз-2" в 2022 году, на космодроме под эту ракету уже реконструированы два стартовых комплекса, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:02
Футбол
«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, покинул Россию
Космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, руководство которого арестовано по делу о мошенничестве, уехал за границу.
Обновлено в 05:00
Общество
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Обновлено в 16:45
Общество
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Обновлено в 11:07
Армия и оружие
США направили эсминец в Черное море
Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
Обновлено в 10:00
Политика
В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле
Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Лидер «Джебхат ан-Нусры» получил тяжелое ранение головы
Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб.
Обновлено в 13:23
Экономика
Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»
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Обновлено в 14:23
Общество
Суд признал приговор бывшей жене Джигарханяна законным
Останкинский суд Москвы признал законным приговор бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, осужденной на 200 часов обязательных работ за нарушение тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Истребитель F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров
Истребитель F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров. Об этом 20 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 20:48
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Экономика
Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года
Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу
Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено в 03:22
Экономика
Level Group Вадима Мошковича купила участок в центре Москвы
Level Group Вадима Мошковича купила участок в центре Москвы Level Group приобрела под застройку участок в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Донском районе Москвы, рассказали несколько собеседников "Ъ" на рынке недвижимости.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat
Имя Олега Иванникова упоминалось в расследовании издания Bellingcat.
Обновлено в 18:09