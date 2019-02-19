Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусораРБК 06:21

Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно — значительно расти просто не должен, а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо, и ровно этим нужно заниматься.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое замораживает рост платы за негативное влияние на окружающую среду на уровне 2018 года. Об этом он сообщил на совещании о переходе регионов страны на новую систему обращения с мусором, передает ТАСС.

Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора

Экономика Налог для самозанятых могут распространить на все регионы с 2020 года Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поручил профильным ведомствам представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых граждан на все регионы России с 2020 года.

Происшествия Мать Скрипаля попросила полицию признать его пропавшим без вести Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена подала в полицию заявление о признании пропавшими без вести Сергея и его дочь Юлию, пострадавших в Солсбери.

Армия и оружие Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что наши моряки непрерывно отслеживают все передвижения эсминца ВМС США "Дональд Кук", который во вторник в 17.00 по московскому времени вошел в Черное море.

Происшествия Умер злоумышленник, напавший на прохожих с ножом в Марселе Мужчина, ранивший ножом прохожих в Марселе, умер от ранений, полученных при задержании, сообщает 19 февраля BFMTV со ссылкой на источник в марсельской полиции.

Политика Украину обвинили во вмешательстве во внутренние дела США Украинское посольство в Вашингтоне открыто вмешивается во внутренние дела США, заявило российское посольство, комментируя нападки «бандеровской заразы» на фильм «Т-34».

Происшествия До 12 человек погребены под лавиной на швейцарском курорте Несколько лыжников оказались под сошедшей лавиной на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана, сообщает Reuters.

Происшествия В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).

Общество В Минпромторге отреагировали на идею закрывать супермаркеты в выходные Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.

Политика В Молдавии объяснили отказ во въезде съёмочным группам из России Ранее администрация президента Молдавии Игоря Додона сообщила, что съёмочным группам телеканалов НТВ и «Россия 1» было отказано во въезде в страну.

Экономика Бизнес-ассоциации попросили Бастрыкина изменить меру пресечения Калви Майкл Калви находится под арестом по делу о хищении 2,5 млрд руб. Вместе с ним по делу проходят партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев (экс-глава правления банка "Восточный").

Экономика Реальные доходы россиян снова упали По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.

Общество Фирму семьи экс-чиновницы Глацких подозревают в картельном сговоре Свердловское управлениеФедеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело о картельном сговоре в отношении конкурентов компании «Ремстройгаз», которой владеет семья бывшей чиновницы Ольги Глацких, уволившейся с государственной службы после того, как она на встрече со школьниками заявила, что «государство не просило вас рожать».

Общество Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами» Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.

Армия и оружие США собрались поставить ВВС Украины навигационное оборудование Министерство обороны США объявило торги среди американских оборонных предприятий на поставки ВВС Украины навигационного оборудования, сообщили в управлении материально-технического обеспечения ВВС США.

Армия и оружие Лидер «Джебхат ан-Нусры» получил тяжелое ранение головы Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб.

Политика На Украине запретили еще 19 российских книг Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) добавил в список запрещенных изданий еще 19 российских книг с «признаками пропаганды».

Футбол «Челси» уволит наставника в случае проигрыша в финале Кубка Лиги Руководство "аристократов" отправит итальянца в отставку, если команда уступит "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, информирует The Guardian.

Политика Кудрин предупредил о последствиях новых санкций для экономики России Россия адаптировалась к существующим санкциям, однако новые ограничительные меры могут вызвать шок и потребуют адаптации.

Происшествия Шесть человек погибли в аварии на трассе М-4 «Дон» Как минимум шесть человек стали жертвами столкновения трех автомобилей на федеральной трассе «Дон» в Ростовской области.

Происшествия В храме в центре Москвы произошел пожар Экстренные службы города проверяют информацию о возгорании в церкви в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Происшествия Супруга Аршавина подала на мужа заявление в ФСБ Супруга бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса написала заявление на своего мужа в Управление федеральной службы безопасности.

Происшествия Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.

Кино Умер актер и режиссер Борис Яшин Борис Владимирович Яшин, советский актер, режиссер и сценарист, скончался вчера, 18 февраля, в возрасте 86 лет.

Экономика Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджета Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).

Экономика Экспорт золота из России упал более чем в три раза Россия сократила экспорт золота в 2018 г. в 3,3 раза по сравнению с предшествующим годом – с 56,6 т (1,82 млн унций) до 17,05 т (548 083 унций), сообщили «РИА Новости» в Пробирной палате.

Политика «Единая Россия» согласилась уменьшить муниципальный фильтр Снижение муниципального фильтра будет содействовать развитию политической конкуренции По мнению "Единой России", количество подписей муниципальных депутатов, которое потребуется кандидатам в губернаторы, может быть снижено в два раза - до 5%, а количество подписей глав районов и депутатов городских округов - до 7%.