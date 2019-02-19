Экономика
Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусораРБК 06:21
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое замораживает рост платы за негативное влияние на окружающую среду на уровне 2018 года. Об этом он сообщил на совещании о переходе регионов страны на новую систему обращения с мусором, передает ТАСС.
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Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией, будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно — значительно расти просто не должен, а никаких изменений не видно. Вот это категорически недопустимо, и ровно этим нужно заниматься.
— Дмитрий Медведев, российский политикТруд 07:42
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Происшествия
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Несколько лыжников оказались под сошедшей лавиной на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана, сообщает Reuters.
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Экономика
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Армия и оружие
Эсминец США второй раз с начала года поплыл в Черное море
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» (Donald Cook), вооруженный крылатыми ракетами, направляется в Черное море на патрулирование.
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Экономика
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Футбол
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Обновлено в 13:15
Общество
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Как сообщает ТАСС, сославшись на издание Independent, Леонид Слуцкий может возглавить "Челси" в случае отставки Маурицио Сарри.
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Происшествия
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Обновлено в 12:56
Политика
Украину обвинили во вмешательстве во внутренние дела США
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Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли шесть человек
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на 999-м километре трассы "М-4" Дон в Ростовской области.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
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Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб.
Обновлено в 13:23
Экономика
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Происшествия
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Экстренные службы города проверяют информацию о возгорании в церкви в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
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Политика
На Украине запретили еще 19 российских книг
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) добавил в список запрещенных изданий еще 19 российских книг с «признаками пропаганды».
Обновлено в 11:40
Политика
В Молдавии объяснили отказ во въезде съёмочным группам из России
Ранее администрация президента Молдавии Игоря Додона сообщила, что съёмочным группам телеканалов НТВ и «Россия 1» было отказано во въезде в страну.
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Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер стал лучшим во второй день предсезонных тестов «Ф-1»
Обновлено в 12:59
Общество
Фирму семьи экс-чиновницы Глацких подозревают в картельном сговоре
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Политика
Кудрин предупредил о последствиях новых санкций для экономики России
Россия адаптировалась к существующим санкциям, однако новые ограничительные меры могут вызвать шок и потребуют адаптации.
Обновлено в 08:24
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В МИД призвали Запад удержать Киев от военных авантюр
"Призываем западных кураторов Украины одернуть ее руководство с целью удержать его от военных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями", - отметили в МИДе.
Обновлено в 12:50
Кино
Умер актер и режиссер Борис Яшин
Борис Владимирович Яшин, советский актер, режиссер и сценарист, скончался вчера, 18 февраля, в возрасте 86 лет.
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Армия и оружие
США поставят ВВС Украины радионавигационное оборудование
Тендер на поставку навигационного оборудования для ВВС Украины заявлен Пентагоном, сообщается 19 февраля в заявлении Управления материально-технического обеспечения ВВС США.
Обновлено в 14:31
Экономика
Экспорт золота из России упал более чем в три раза
Россия сократила экспорт золота в 2018 г. в 3,3 раза по сравнению с предшествующим годом – с 56,6 т (1,82 млн унций) до 17,05 т (548 083 унций), сообщили «РИА Новости» в Пробирной палате.
Обновлено в 04:56
Политика
«Единая Россия» согласилась уменьшить муниципальный фильтр
Снижение муниципального фильтра будет содействовать развитию политической конкуренции По мнению "Единой России", количество подписей муниципальных депутатов, которое потребуется кандидатам в губернаторы, может быть снижено в два раза - до 5%, а количество подписей глав районов и депутатов городских округов - до 7%.
Обновлено в 09:43
Экономика
Счетная палата выявила худшее за 10 лет исполнение расходов бюджета
Расходы федерального бюджета в 2018 г. исполнены на самом низком уровне за последние 10 лет, следует из аналитической записки Счетной палаты (на материалы ссылается ТАСС).
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Политика
Вячеслав Володин требует проверить достоверность публикации в СМИ
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Экономика
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АФК «Система» Владимира Евтушенкова купила 25% акций девелоперской компании Etalon Group у ее основателя Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн.
Обновлено в 12:18
Экономика
ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль
Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51