Политика

Медведев предупредил Белоруссию о последствиях демпингаЭкономика сегодня 07:44

Премьер Дмитрий Медведев предостерег Белоруссию от попыток демпинга и недобросовестной конкуренции. Соответствующее заявление глава правительства сделал при посещении Щербинского лифтостроительного завода.
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Дмитрий Медведев
Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться.
— Дмитрий Медведев, российский политикГазета.Ru 06:50

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