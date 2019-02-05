Политика
Медведев предупредил Белоруссию о последствиях демпингаЭкономика сегодня 07:44
Премьер Дмитрий Медведев предостерег Белоруссию от попыток демпинга и недобросовестной конкуренции. Соответствующее заявление глава правительства сделал при посещении Щербинского лифтостроительного завода.
Читать в источнике
Оценить76
Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться.
— Дмитрий Медведев, российский политикГазета.Ru 06:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
Происшествия
Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.
Обновлено в 13:30
Интернет
Facebook разрешил удалять отправленные в мессенджере сообщения
В мессенджере Facebook появилась возможность удалять сообщения из переписки после отправки, сообщает The Verge.
Обновлено в 12:57
Авто
Столичную ГИБДД могут оснастить спорткарами
Обновлено в 13:37
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается к России
Обновлено в 09:48
Авто
Кроссовер Range Rover Velar впервые завёл двигатель V8
Эксклюзивное издание SVAutobiography Dynamic Edition увенчало гамму модели Range Rover Velar.
Обновлено в 09:06
Космос
Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете
Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
В Ульяновске возбудили дело о заражении суворовцев паразитами
Военный следственный отдел Следственного комитета России по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту массового заболевания воспитанников суворовского училища эхинококкозом.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Лондоне осквернили могилу Карла Маркса
Обновлено в 11:09
Политика
Медведев уволил главу Ростуризма Олега Сафонова
В мае 2014 года Сафонов был назначен исполняющим обязанности главы Ростуризма, а в 2015 году утвержден в должности.
Обновлено в 11:30
Авто
Mazda готовит к дебюту новый кроссовер
Компания Mazda опубликовала тизер нового компактного кроссовера, имя которого пока не раскрывается.
Обновлено в 06:20
Интернет
Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom
Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Петербурге нашли источник неприятного запаха
Обновлено в 12:14
Экономика
Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе
Банк России утвердил новый фирменный стиль, изменив изображение двуглавого орла на своем логотипе, убрав у него высунутые языки и закрыв клювы.
Обновлено в 09:50
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии».
Обновлено в 09:16
Наука
Ученые выяснили, что женский мозг стареет медленнее мужского
Обновлено в 07:29
Авто
Брутальный УАЗ «Хантер» засветился в рекламе мексиканского штата
Мексиканское рекламное агентство для привлечения туристов решило использовать в своей рекламе образ брутального российского внедорожника.
Обновлено в 00:59
Происшествия
На акции протеста в Париже начались беспорядки
Беспорядки начались на акции протеста в Париже, группа молодых людей, скрывающих лица за масками, разбила витрины банка и одного из ресторанов сети быстрого питания Mcdonald's на улице Риволи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Снегоуборщик протаранил вагоны для заключенных в Казани
Обновлено в 12:12
Общество
Футболист «Спартака» Глушаков официально развелся с женой
Никулинский суд Москвы во вторник расторг брак футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова и его жены Дарьи, сообщил РИА Новости адвокат Дарьи Сергей Жорин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Петербурге студента убило упавшей с крыши глыбой льда
В Петербурге 23-летний юноша скончался от падения наледи.
Обновлено в 10:14
Технологии
В Минкомсвязи оценили предложение ФАС о предустановке ПО на телефоны
Концепцию о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны, которую разработала Федеральная антимонопольная служба, получили в Минкомсвязи.
Обновлено в 13:07
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью
Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.
Обновлено в 00:35
Транспорт
В московском метро введут систему оплаты по зонам
Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:42
Происшествия
Водителя опрокинувшегося под Калугой автобуса арестовали на два месяца
Водитель автобуса, опрокинувшегося 3 февраля в кювет под Калугой, арестован на два месяца.
Обновлено в 07:37