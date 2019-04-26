Общество

Медведев предложил увеличить премии Правительства молодым учёнымПарламентская газета вчера в 10:59

Размер премий Правительства молодым учёным могут увеличить в два раза, с таким предложением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о развитии кадрового потенциала в сфере науки в МФТИ, передаёт ТАСС.
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