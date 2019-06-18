Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех летИзвестия 08:23

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что такую возможность получат только нуждающиеся семьи.
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с чего всё началось

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
РИА Новости07:51

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Кудрин считает, что увеличение пособия по уходу за ребенком поможет в борьбе с бедностью

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Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребёнком по принципу адресности

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Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком с 50 руб

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Медведев предложил повысить детские пособия до прожиточного минимума, но сделать его адресным

Интерфакс - Россия07:53

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

РИА Новости07:51

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Известия08:23

Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности

Будущее России. Национальные проекты07:34
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
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