Экономика

Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детейREGNUM 00:33

Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за детьми.
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Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 07:51

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Медведев предложил повысить пособие на детей до трёх лет

RT на русскомвчера в 17:01

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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности

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РИА Новостивчера в 07:51

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

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Алибасов дал первое интервью после отравления

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Обновлено вчера в 20:31
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Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.
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В Крыму создали первый взвод туристической полиции

Обновлено вчера в 20:10
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Меркель назвала условие снятия санкций с России

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Обновлено вчера в 09:50
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Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

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У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
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Четырех подпольных банкиров задержали в Москве

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Обновлено в 01:29
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В США создан робот, способный определять вещи тактильным способом

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Мурило обратился к болельщикам «Локомотива» на русском языке

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Лучшим детским телеканалом назван «СТС Kids».
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Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе

Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
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Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре

Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.
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Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
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Озвучены цены на обновленный Subaru Outback в России

Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено вчера в 06:00
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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

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Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»

Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
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В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
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Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

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США собрались сдерживать Россию ядерным оружием малой мощности

Селва подчеркнул, что внедрением ядерных вооружений малой мощности США предпринимают попытку заполнить брешь, которая имеет место в вероятной «лестнице эскалации», являющейся, по мнению американского военачальника, частью доктрины РФ.
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В МВД пообещали жестко наказывать за провокации с наркотиками

Дело Голунова дало импульс к обсуждению Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА "Новости".
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Смартфон Xiaomi Pocophone F1 рекордно подешевел

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