Экономика
Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детейREGNUM 00:33
Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за детьми.
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с чего всё началось
Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.РИА Новостивчера в 07:51
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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:34
Медведев предложил повысить детские пособия до прожиточного минимума, но сделать его адресным
Интерфакс - Россиявчера в 07:53
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