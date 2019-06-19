Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детейREGNUM 00:33

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за детьми.

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