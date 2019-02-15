Медведев предложил составить социальный портрет бедности в РоссииПарламентская газета 04:13

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной. "У нас свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума", - сказал Медведев на встрече с руководителями регионов в пятницу.

с чего всё началось

Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику именно его жизненной ситуации, его потребности, посмотреть, какое у него образование, какие у него возможности, какое состояние здоровья. При современных технологиях сделать это абсолютно несложно.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 миллиона человек. Самым успешным годом для России в новейшей истории вице-премьер назвала 2012 год.

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