Экономика

Медведев предложил расширить список маркируемых товаровНьюс-НН вчера в 13:48

Премьер-министра РФ Дмитрий Медведев направил представителям Евразийской экономической комиссии предложение по расширению списка российских товаров, подлежащих маркировке. Теперь этот перечень может увеличиться в два раза, сообщает телеканал «360» 13 мая.
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Эксперт: в список товаров для маркировки вошли отрасли с высокой долей контрафакта

ТАСС03:10

«Ведомости» узнали о планах правительства расширить список товаров для маркировки

Известиявчера в 07:48

Медведев доверил фирме российских олигархов маркировку товаров. Цены могут вырасти

URA.Ruвчера в 02:49

Каждому товару свою метку. Сможет ли маркировка продукции очистить рынок от контрабанды

Телеканал 360°вчера в 07:03

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, может быть увеличен вдвое

Эхо Москвывчера в 02:02

Список подлежащих маркировке товаров в России увеличат вдвое

Snob.ru12 мая в 21:37

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

Ведомости12 мая в 17:05
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» вернулся во Внуково из-за проблем с шасси

Борт авиакомпании "ЮТэйр" возвращается в московский аэропорт Внуково из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани.
Обновлено в 05:20
Политика

У Рады митингуют из-за инаугурации Зеленского

Обновлено в 04:31
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Здоровье

Челябинцы смогут проверить здоровье по выходным на площади Революции

"Территория здоровья" будет работать до 2 июня Жители Челябинска смогут проверить своё здоровье во время работы медицинской площадки, которую будут разворачивать на площади Революции по выходным, сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:04
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В самолет Меркель врезался пустой автомобиль

Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

На Урале пьяные пациенты удерживали в квартире врачей скорой помощи

По данным следствия, в правоохранительные органы города поступило заявление о том, что нетрезвые местные жители удерживали в квартире двух врачей скорой помощи, прибывших по вызову к больному.
Обновлено в 05:19
Экономика

Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки

Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Наука

Впервые в мире российские ученые получили «двухмерное» золото

Обновлено в 02:00
Политика

Китай ввел ответные пошлины на товары из США

Напомним, прошедшие на прошлой неделе в Вашингтоне переговоры по торговле КНР и США оказались безрезультатными на фоне очередного повышения пошлин на китайские товары с 10% до 25%.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы».
Обновлено вчера в 20:27
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 06:13
Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов

Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов.
Обновлено в 05:06
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Футбол

Ибрагимович предложил отказаться от ВАР

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после стычки с вратарем "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном в матче MLS отметил, что нужно отказаться от системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Новокузнецке отстранили священника после конфликта с электрошокером

В Новокузнецке священник отстранен от службы на год после участия в конфликте применением электрошокера, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Политика

Националисты и сторонники Порошенко подрались у здания КС Украины

Обновлено в 05:04
Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Здоровье

Эксперты назвали пять вредных «диетических» продуктов

Обновлено в 04:55
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Хоккей

Андриевский стал главным тренером минского «Динамо»

"Динамо" объявил о назначении Александра Андриевского на пост главного тренера команды.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова организовала себе каникулы на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова решила организовать себе каникулы на Мальдивах.
Обновлено в 02:17
Здоровье

В Архангельской области клещи покусали 290 человек

По данным Роспотребнадзора, в Архангельской области зарегистрировано 290 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клеща.
Обновлено в 03:14
Технологии

Amazon внедряет автоматизированную систему упаковки товаров

Компания Amazon оснащает свои склады роботами-упаковщиками CartonWrap, которые могут заменить тысячи работников.
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье

В Омской области зарегистрирован случай заболевания корью

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, на территории Омской области зарегистрирован первый за несколько лет случай заболевания корью.
Обновлено в 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
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