Экономика
Медведев предложил расширить список маркируемых товаровНьюс-НН вчера в 13:48
Премьер-министра РФ Дмитрий Медведев направил представителям Евразийской экономической комиссии предложение по расширению списка российских товаров, подлежащих маркировке. Теперь этот перечень может увеличиться в два раза, сообщает телеканал «360» 13 мая.
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