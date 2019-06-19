Экономика
Топилин уточнил размер пособий на детей от 1,5 до 3 летРоссийская газета 04:08
Размер пособий на детей от 1,5 до 3 лет будет равен размеру прожиточного минимума ребенка в регионе, сказал министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин. Пособие в таком же размере сейчас платится на первого и второго ребенка. В среднем по стране его размер составляет 11,2 тысячи рублей.
Читать в источнике
Оценить278
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:34
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Происшествия
Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
«Члены ОНК посетили сегодня с проверкой СИЗО «Бутырка», и Александр Кокорин сказал, что просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом, который тоже осужден вместе с ним за драки», — рассказал Мельников.
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Бегут из лейбла как могут. Мот покинет Black Star из-за тирании Тимати
Фолловеры уверены, Мот покинет Black Star из-за «тирании» Тимати.
Обновлено вчера в 01:37
Происшествия
Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево»
В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок.
Обновлено в 04:26
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
International Airlines Group купит 200 самолетов Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Месси попросил Бартомеу вернуть Неймара в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси положительно относится к возвращению в клуб форварда Неймара, в настоящий момент защищающего цвета «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Политика
Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Общество
Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге
Обновлено 17 июня в 09:08
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
Президент США сменил главу Пентагона
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Частичное отключение света произошло на станции «Невский проспект» в Санкт-Петербурге из-за временного падения напряжения.
Обновлено в 03:54
Общество
Пользователей «ВКонтакте» стали штрафовать за сообщения о протесте в Шиесе
По словам Чикова, "Центр „Э“ с апреля отслеживает активность паблика „Поморье — не помойка“ в соцсети „ВКонтакте“" и "работает в связке с отделом „К“ местного управления внутренних дел, которое помогает установить пользователя, оставившего комментарий".
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Наука
Медики назвали новую причину рака печени
Пораженные культуры начинают гнить, при этом в них вырабатывается ряд потенциально вредных соединений, среди которых есть и афлатоксины, давно признанные наукой канцерогенными.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
СК раскрыл сеть финансистов ИГ в шести федеральных округах РФ
Следственный комитет России раскрыл сеть финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 03:42
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Кейт Миддлтон обвинили в неуважении к испанской королеве
Фото: королева Испании Летиция и Кейт Миддлтон Отдельно стоит отметить, что несмотря на постоянно муссируемые слухи о предстоящем разводе герцогини Кембриджской с принцем Уильямом из-за интриги с Роуз Ханбери, который пока ничем не подтвержден, супруги на церемонии были улыбчивы и демонстрировали, что в их отношениях царит полная гармония.
Обновлено в 04:48
Общество
Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов
Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:27
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Происшествия
На Кубани в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 10 человек
По предварительным данным правоохранителей, следовавший по маршруту поселок Ахтырский - Краснодар автобус с 30 пассажирами "не выбрал безопасную скорость, а также не выдержал нужную дистанцию и врезался в грузовик".
Обновлено в 02:40
Политика
Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова
Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 04:59