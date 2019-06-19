Топилин уточнил размер пособий на детей от 1,5 до 3 летРоссийская газета 04:08

Размер пособий на детей от 1,5 до 3 лет будет равен размеру прожиточного минимума ребенка в регионе, сказал министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин. Пособие в таком же размере сейчас платится на первого и второго ребенка. В среднем по стране его размер составляет 11,2 тысячи рублей.

Топилин уточнил размер пособий на детей от 1,5 до 3 лет

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