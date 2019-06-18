Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех летИзвестия 08:23
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что такую возможность получат только нуждающиеся семьи.
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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
Будущее России. Национальные проекты07:34
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