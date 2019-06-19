Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех летИзвестия вчера в 08:23
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что такую возможность получат только нуждающиеся семьи.
Читать в источнике
Оценить274
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:34
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Экономика
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в Сан-Франциско
Google вложит $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско в ближайшие десять лет, компания сделает это как крупнейший работодатель региона.
Обновлено в 03:37
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек
В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях
4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5, сообщило в среду предприятие.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Совбез РФ назвал предполагаемый объем финансовых резервов ИГ
В Совбезе РФ оценили предполагаемый объем финансовых резервов, которыми располагает «Исламское государство»11 (террористическая группировка запрещена в РФ).
Обновлено в 04:43
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
Москва перейдет на раздельный сбор мусора до конца 2019 года
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео
Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
Обновлено в 03:09
Общество
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Кейт Миддлтон обвинили в неуважении к испанской королеве
Фото: королева Испании Летиция и Кейт Миддлтон Отдельно стоит отметить, что несмотря на постоянно муссируемые слухи о предстоящем разводе герцогини Кембриджской с принцем Уильямом из-за интриги с Роуз Ханбери, который пока ничем не подтвержден, супруги на церемонии были улыбчивы и демонстрировали, что в их отношениях царит полная гармония.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков В-52
Министерство обороны опубликовало кадры перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52 — истребителями Су-27.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Минобороны Украины отказалось от обвинений в адрес Зеленского
Военное ведомство Украины заявило, что больше не обвиняет президента страны Владимира Зеленского в том, что он «закосил» от армии во время массовой мобилизационной кампании 2014-2015 годов.
Обновлено в 04:32
Политика
Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:06
Транспорт
В июле в метро Москвы завершат обновление турникетов на всех станциях
В июле в Московском метрополитене завершат обновление турникетов на всех станциях. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 03:41
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились подробностями своей свадьбы
В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.
Обновлено вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Политика
Зеленского позвали на гей-парад в Киеве
Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планируется провести в украинской столице 23 июня.
Обновлено в 04:37
Наука
Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.
Обновлено 17 июня в 03:20