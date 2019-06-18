Экономика

Медведев предложил адресно увеличить детские пособияРИА Новости 07:51

"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
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с чего всё началось

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
РИА Новости07:51

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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности

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Детские пособия сделают менее обидными

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Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

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Медведев предложил повысить пособие на детей до трёх лет

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Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком с 50 руб

РБК07:53

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

РИА Новости07:51

Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности

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