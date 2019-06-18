Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех летИзвестия вчера в 08:23
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что такую возможность получат только нуждающиеся семьи.
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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:34
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Общество
«Новая» обнаружила особняки в Подмосковье у родственников офицеров ФСБ, связываемых с делом журналиста Голунова
Журналист «Медузы» Иван Голунов обнаружил, что в этом же коттеджном поселке, «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, соседкой семьи Медоева оказалась родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал».
Обновлено в 02:09
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
Обновлено в 01:25
Происшествия
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 02:45
Политика
Трамп заявил о своей исключительной жесткости по отношению к России
«Никто не относится к России более жестко, чем Дональд Трамп», — заявил действующий президент США.
Обновлено в 02:18
Происшествия
СКР и ФСБ провели обыски в 7 регионах по делу о финансировании ИГ
Оперативники ФСБ и Следкома провели обыски в семи регионах России по делу о финансировании ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство").
Обновлено в 03:28
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похудела на 25 кило, отказавшись от трех продуктов
Телеведущая раскрыла секрет стройной фигуры. Анфиса Чехова пару лет назад поразила поклонников, экстремально похудев.
Обновлено вчера в 10:45
Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено 17 июня в 03:59
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Общество
СКР начал проверку после ремонта моста за собранные жителями деньги
Обновлено вчера в 15:19
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в мае на 17,5%
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В Москве произошла массовая драка у метро
На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Авто
BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру
BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Здоровье
Роскачество рассказало о правильном выборе напитков в жару
Роскачество сравнило эффективность напитков в жаркий период, рассказав, только ли вода помогает организму преодолевать жару, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Обновлено в 01:11
Авто
Новый Geely Atlas для России заметили на тестах
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Недвижимость
В Москве число ипотечных кредитов с начала года выросло на 17%
"Управлением Росреестра по Москве с января по май зарегистрировано 35 627 договоров ипотечного жилищного кредитования – на 17% выше аналогичного периода прошлого года (30 444) и в два раза больше, чем за первые пять месяцев 2017 года (16 762)", - отмечается в нем.
Обновлено в 02:29
Хоккей
Торнтон проведет 22-й сезон в НХЛ
Сезон-2019/20 станет для Торнтона уже 22-м в НХЛ, он дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостона».
Обновлено в 02:21
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Авто
Новый гиперкар Aston Martin назвали в честь рая павших воинов
Британский автопроизводитель гиперкаров наконец опубликовал официальное название для модели со средним расположением двигателя, которая ранее носила заводской индекс AM-RB 003.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32