Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех летИзвестия 08:23

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что такую возможность получат только нуждающиеся семьи.
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с чего всё началось

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
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Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком с 50 руб

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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности

Будущее России. Национальные проекты07:34
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
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Интернет

Telegram-бот покажет утечку ваших паролей

Обновлено в 06:54
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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
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Министерство внутренних дел (МВД) России примет самые жесткие меры к сотрудникам ведомства за провокации с наркотиками.
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Обновлено в 11:58
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Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
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Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.
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Речь идет о Джоне Терри, который называется претендентом на пост главного тренера «баранов» в случае, если Фрэнк Лэмпард перейдет на работу в «Челси».
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Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
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Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
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Представитель ДНР сообщил, что украинцы открыли огонь по посёлку Ясное

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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

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Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

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Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
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Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане

Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
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