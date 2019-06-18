Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех летИзвестия вчера в 08:23

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что такую возможность получат только нуждающиеся семьи.
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Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 07:51

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Медведев предложил повысить пособие на детей до трёх лет

RT на русскомвчера в 17:01

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Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

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Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

РИА Новостивчера в 07:51

Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:34
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
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