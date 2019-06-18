Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех летИзвестия вчера в 08:23
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что такую возможность получат только нуждающиеся семьи.
Читать в источнике
Оценить253
с чего всё началось
Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.РИА Новостивчера в 07:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев предложил повысить детские пособия до прожиточного минимума, но сделать его адресным
Интерфакс - Россиявчера в 07:53
Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:34
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Авто
Новый гиперкар Aston Martin назвали в честь рая павших воинов
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие
Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Назван срок перехода на раздельный сбор мусора в Москве
Как отмечается, переход на раздельный сбор мусора должен начаться с 1 января следующего года.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии
В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:19
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Мария Шарапова в первом круге обыграла представительницу Словакии Викторию Кужмову.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупции
Комиссия по этике ФИФА признала Платини виновным и настояла на его отставке с поста президента УЕФА в 2015 году.
Обновлено вчера в 04:55
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Следователи отпустили из СИЗО младшего сына хоккеиста Максима Соколова
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено вчера в 10:37
Энергетика
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Правительство разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками данных Росстата по их динамике.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ
Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Технологии
Начала работу платформа для поиска пропавших людей от «Мегафона»
Оператор «Мегафон» сообщил о запуске платформы для поиска пропавших взрослых и детей.
Обновлено вчера в 11:16
Культура
Телеведущая встретила саму себя в эфире и удивилась увиденному
Британская телеведущая Сюзанна Рид (Susanna Reid) была поражена, увидев в эфире передачи Good Morning Britain робота, который был ее точной копией.
Обновлено вчера в 03:26
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Еще три сахалинских выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
Еще трое сахалинских выпускников написали экзамен по русскому языку и физике на 100 баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Сахалинской области.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Власти отрицают массовый въезд цыган в Волгоградскую область
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин в третий раз стал отцом
Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.
Обновлено вчера в 14:02