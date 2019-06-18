Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех летИзвестия 08:23
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что такую возможность получат только нуждающиеся семьи.
Читать в источнике
Оценить151
с чего всё началось
Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.РИА Новости07:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Кудрин оценил предложение Медведева адресно повысить пособие по уходу за ребёнком
Парламентская газета09:51
Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
Будущее России. Национальные проекты07:34
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Экономика
Запасы риса-сырца на Кубани будут истощены к августу
Речь идет о наиболее распространенном на Кубани круглозерном рисе.
Обновлено в 08:37
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову
По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Общество
Радий Хабиров попросил карикатуриста извиниться перед татарами
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил известного башкирского художника Камиля Бузыкаева извиниться перед татарами за его карикатуру, вызвавшую резонанс среди татарской общественности.
Обновлено в 10:06
Политика
В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите
Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11
Общество
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Козырёк ларька обрушился на продавщицу на проспекте Науки
Днём во вторник 18 июня металлический козырёк торгового ларька на пересечении проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской обрушился и упал на продавщицу.
Обновлено в 08:20
Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года
Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Политика
Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20
Обновлено в 10:41
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Баскетбол
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Обновлено в 11:16
Политика
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Наука
Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен
Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Испании нашли тело 13-летней россиянки
В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины
Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Происшествия
СК возбудил дело по поводу гибели биатлониста в Крыму
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Крыму биатлониста Артемия Хасанкаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:00
Футбол
БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов
УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".
Обновлено в 10:15
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28