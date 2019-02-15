Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедностиГазета.Ru 04:06
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
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Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU 05:49
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Рекламная выручка «Яндекса» в четвертом квартале выросла на 25% в сравнении с тем же периодом 2017 года и обеспечила 76% от общей выручки компании за период.
Обновлено в 06:07
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В Минобороны РФ рассекретили документы о войне в Афганистане
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Ранее в интервью "Дни.ру" Владимир Пресняков сообщил: о том, что Алла Пугачева готовится к концерту, он узнал из интернета.
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Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России
России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям.
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил визит на конференцию по безопасности из-за встречи с российским президентом.
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