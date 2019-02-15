Экономика

Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедностиГазета.Ru 04:06

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
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Дмитрий Медведев
Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU 05:49

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