Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детейLenta.ru 08:01

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС во вторник, 18 июня.
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Дмитрий Медведев
Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 07:51

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