Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детейLenta.ru 08:01
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС во вторник, 18 июня.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
Будущее России. Национальные проекты07:34
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Наука
Физики из МФТИ создали дешевый и компактный датчик «раздевающих» лучей
Российские ученые выяснили, как можно использовать дешевые разновидности графена для создания датчиков терагерцового излучения, что позволит производить их в промышленных количествах и ускорит их проникновение в нашу жизнь.
Обновлено вчера в 09:12
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей
Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Общество
В Италии умерла старейшая жительница Европы
Обновлено в 10:38
Экономика
ООН: Население России к 2070 году сократится до 100 млн человек
В прогнозе сказано, что к 2070 году населения России по ряду причин резко сократится до 100 млн человек.В оптимистичном варианте РФ предрекают рост численности населения до 160 млн человек.
Обновлено в 06:12
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ
По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.
Обновлено в 09:06
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Футбол
Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.
Обновлено в 09:05
Общество
Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки
Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит старообрядческая церковь
В Екатеринбурге произошел крупный пожар в старообрядческой церкви, расположенной на улице Розы Люксембург, 75.
Обновлено в 10:12
Интернет
Facebook презентовала криптовалюту Libra
Компания Facebook выпустит собственную криптовалюту Libr.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Петербурге рухнула крыша торгового павильона
В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской обрушилась крыша торгового павильона, заявили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Обновлено в 10:23
Энергетика
Дания заплатит за задержку «Северного потока-2»
С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.
Обновлено в 05:11
Интернет
В Telegram запущен бот для поиска украденных паролей
Эксперт из Казахстана Батыржан Тютеев запустил робота (программу) на платформе Telegram, который позволяет пользователям выяснить, присутствует ли их пароль в базах утечек данных.
Обновлено в 04:30
Теннис
Александрова проиграла стартовый матч турнира в Бирмингеме
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
Обновлено в 10:17
Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Обновлено в 08:50
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено в 09:44
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21