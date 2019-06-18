Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детейLenta.ru 08:01
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС во вторник, 18 июня.
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Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета.
— Дмитрий Медведев, российский политикМосква 24 07:50
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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
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