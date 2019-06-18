Экономика
Медведев предложил адресно увеличить детские пособияРИА Новости 07:51
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
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Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.РИА Новости07:51
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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
Будущее России. Национальные проекты07:34
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Спорт
Платини освободили из-под стражи
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В поселке Пограничный Приморского края молодой человек расписал ругательствами памятник Владимиру Ленину, сообщили в региональном УМВД РФ.
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Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.
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Общество
Умерла старейшая жительница Европы
В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Общество
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Обновлено в 20:10
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
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Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Симеоне: «„Атлетико“ работает над трансфером Жоау Фелиша»
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в интервью FOX Sports Argentina подтвердил, что клуб может подписать полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша.
Обновлено в 13:35
Общество
В России за нескошенную траву предлагают изымать земельные участки
Поправки подготовлены в Земельный кодекс, закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс.
Обновлено в 07:08
Общество
Где и как хранить вещи, когда в квартире мало места
Если планировка вашей квартиры предполагает ниши или ваша меблировка создала их, то также организуйте и их.
Обновлено в 09:25
Экономика
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
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Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
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Обновлено в 09:40
Авто
В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi
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Обновлено в 06:39
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Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
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Политика
СМИ назвали «виновных» в крушении «Боинга» в Донбассе россиян
Официально имена якобы ответственны за гибель малайзийского лайнера в Донбассе должны назвать следователи в среду, 19 июня, на специальной пресс-конференции совместной следственной группы, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 13:28