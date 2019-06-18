Медведев предложил повысить пособие на детей до трех летИзвестия 08:23

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс». Уточняется, что такую возможность получат только нуждающиеся семьи.

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

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