Экономика

Медведев предложил адресно увеличить детские пособияРИА Новости 07:51

"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
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с чего всё началось

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
РИА Новости07:51

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Детские пособия сделают менее обидными

Коммерсантъ16:38

Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности

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Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребёнком по принципу адресности

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Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

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Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком с 50 руб

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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности

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