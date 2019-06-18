Экономика
Медведев предложил увеличить пособия на детейГазета.Ru 11:58
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
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Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.РИА Новости07:51
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Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности
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