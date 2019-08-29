Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
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Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником

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