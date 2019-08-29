Общество
РИА НовостиМедведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
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Единоборства
Поветкин победил Фьюри в бою за титул чемпиона WBA
Vprognoze.ru 03:32
Кино
Гражданин Х: в Венеции показали фильм о Ходорковском
Начинается «Гражданин Х» с иронических вступительных титров как из спагетти-вестернов с именами действующих лиц: Леонид Невзлин, Платон Лебедев, а также Владимир Путин.
Forbes 03:58
Происшествия
Жительница Башкирии призналась в убийстве своего годовалого сына
29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово, что находится в Дюртюлинском районе республики Башкирия, сообщила полиции о пропаже своего годовалого ребенка.
Woman.ru вчера в 12:58
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Политика
Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Политика
В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Здоровье
Кого ты лечишь: молодых врачей допускают только в поликлиники
Раньше, отучившись шесть лет, выпускник медицинского вуза обычно шел в интернатуру.
Известия вчера в 17:02
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Армия и оружие
США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Авто
Mazda скоро представит 350-сильное купе
Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
SpeedMe вчера в 03:24
Политика
Между Украиной и Россией начался обмен пленными
Не приводит он и полного списка обмениваемых лиц. Российские официальные лица и агентства факт начала обмена пока не подтверждали.
Эхо Москвы 29 августа в 21:04
Хоккей
Двенадцатый сезон КХЛ стартует матчем между ЦСКА и «Авангардом»
ТАСС вчера в 17:11
Политика
Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
RT на русском вчера в 08:22
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Футбол
«Аталанта» расторгнет контракт с игроком спустя почти месяц после подписания
Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, итальянский клуб разорвет соглашение со словацким защитником.
Газета.Ru 05:09
Шоу-бизнес
Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.
Lenta.ru 04:59
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Генконсульство РФ прокомментировало стрельбу в американской Одессе
Как сообщила дипмиссия в Twitter, полиция не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранные граждане.
Известия вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом
Нино Нинидзе опубликовала пикантное фото, на котором ее ног нежно касается мужская рука.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
Эксперты рассказали, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тысяч
Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий, рассказали "Российской газете" в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета 01:51