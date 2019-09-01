Энергетика
РИА НовостиМедведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
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Добытчицы: страны-лидеры, которые смогли завоевать нефтяной рынок
Агентство нефтегазовой информации30 августа в 07:01
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:48, Вашингтон
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Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
Пенс проведет двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в воскресенье проведет в польской столице двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ФАН 02:02
Футбол
«Химки» и «Торпедо» одержали победы. Итоги 11-го тура ФНЛ
Завершились матчи 11-го тура ФНЛ.
Soccer.ru вчера в 14:05
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Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
Российская газета 30 августа в 02:14
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Составлен ТОП-3 российских авто стоимостью 1 млн рублей
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Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
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Сироткин отреагировал на смерть Юбера
RT на русском вчера в 15:51
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Украинский боксер Василий Ломаченко выиграл третий чемпионский пояс
31 августа в Лондоне на ринг в главном бою большого вечера бокса вышли украинский боксер Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл.
Комсомольская правда вчера в 18:40
Политика
В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию
В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.
RT на русском 02:53
Армия и оружие
Многочисленные жертвы и разрушения: США нанесли авиаудар по Сирии
США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результат атаки – многочисленные жертвы и разрушения.
Вести.Ru 05:43
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News вчера в 00:30
Общество
В книгу рекордов Гиннесса внесли подростка с 57 размером обуви
16-летний житель Берлина Ларс Мотц попал в книгу рекордов Гиннеса как подросток с самым большим размером ноги: у молодого человека 57 размер обуви.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Интернет
Как операторы в США борются с робозвонками
Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
Коммерсантъ 04:37
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Политика
Президент Польши решил потребовать репарации от Германии за войну
Парламентская комиссия Польши скоро предоставит доклад о нанесенном ущербе стране от действий Германии в годы Второй мировой войны, и тогда Берлину будет предъявлен «счет», заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Bild.
Московский Комсомолец 05:09
Теннис
Рублев обыграл Кирьоса на US Open
В следующем раунде Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Советский спорт 00:56
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Ведомости вчера в 06:07
Кино
Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей
Статистика российского бокс-офиса ведется с 2004 года, с тех пор ни один фильм режиссера в отечественном прокате не приближался к этому показателю.
Дождь вчера в 10:22
Футбол
«Фиорентина» близка к трансферу Абреу, которым интересовался ЦСКА
Ранее сообщалось, что представители ЦСКА контактировали с агентом 22-летнего нападающего для оценки возможности перехода игрока.
Чемпионат 02:25
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".
РИА Новости вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
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Берише за гол в ворота «Тамбова» подарили машину
Sport.ru 02:00
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Экономика
Алтынбанк вносит изменения в тарифы по дебетовым картам
Со 2 сентября 2019 года вступают в силу изменения по картам Алтынбанка.
Банки.ру 05:10
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 29 августа в 12:23