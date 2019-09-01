Энергетика
РИА НовостиМедведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
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Дмитрий Медведев поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником
Областная газета06:13
Сергей Левченко поздравил с профессиональным праздником работников нефтегазового комплекса
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