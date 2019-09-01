Энергетика
РИА НовостиМедведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дмитрий Медведев поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником
Областная газета06:13
Сергей Левченко поздравил с профессиональным праздником работников нефтегазового комплекса
ИА Альтаирвчера в 18:00
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:07, Вашингтон
Политика
Иран пригрозил сокращением обязательств по СВПД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран 5 сентября объявит о новом сокращении выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, если в Европе не примут меры.
RT на русском 09:56
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 06:12
Игры
Warframe превращается… в Guitar Hero благодаря последнему обновлению
Последнее обновление добавило в проект Warframe, в том числе возможность сыграть на музыкальном инструменте похожем на футуристические версии гитар.
Городской портал Новый Нижний 09:20
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий.
РБК 06:25
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия
Турецкие чиновники объяснили, почему врачи вырезали органы россиянки
Медики своевременно оказали всю необходимую помощь 16-летней россиянке, погибшей в Турции, заявили в Управлении здравоохранения Антальи.
News.ru 10:00
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Общество
Ураган «Дориан» достиг высшей категории
Как сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов, "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей категории.
Российская газета 09:16
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:1 (1-й тайм)
Тульский "Арсенал" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:06
Политика
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Общество
В книгу рекордов Гиннесса внесли подростка с 57 размером обуви
16-летний житель Берлина Ларс Мотц попал в книгу рекордов Гиннеса как подросток с самым большим размером ноги: у молодого человека 57 размер обуви.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Игры
Starbound – Ответ создателей на претензии в использовании рабского труда
Работа за идею Разработчик видеоигр Chucklefish опубликовал заявление в ответ на многочисленные обвинения в том, что он использовал около десятка добровольцев, участвовавших в создании игры Starbound в 2016.
Srnsk 06:10
Футбол
Новичок «Спартака» Крал: впервые приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый
Вести.Ru 09:35
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия
Рогозин после ЧП с вертолетом предложил вешать на ЛЭП цветные шары
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после падения частного вертолета в Клязьминское водохранилище предложил обозначать линии электропередачи над водой цветными шарами-маркерами.
РБК 06:37
Политика
Зеленский предложил президенту Литвы восстанавливать Донбасс
Зеленский пригласил Науседу в Маруиполь на инвестиционный форму и предложил Литве вложиться в восстановление инфраструктуры в Донбассе.
Московский Комсомолец 07:14
Происшествия
В Башкирии признавшаяся в убийстве сына женщина обращалась в соццентр
Российская газета 03:56
Политика
Путин посетит пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
Газета.Ru 09:26
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
Глава департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что отмена школьных линеек не входит в компетенцию ведомства.
Известия 10:04
Армия и оружие
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 09:50