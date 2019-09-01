Экономика
РИА НовостиМедведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
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Поздравление председателя Заксобрания с Днем нефтегазовой промышленности
Газета Выборг он-лайнвчера в 04:36
Сергей Левченко поздравил с профессиональным праздником работников нефтегазового комплекса
ИА Альтаир31 августа в 18:00
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Общество
Трое канадцев выиграли в лотерею $6,8 млн
Трое счастливчиков из Канады взяли джекпот национальной лотереи, выиграв $6,8 млн.
РЕН ТВ вчера в 15:19
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru вчера в 06:32
Энергетика
Орешкин оценил последствия падения цен на нефть
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в 40 долларов за баррель российская экономика сильно не пострадает.
Российская газета вчера в 20:32
Футбол
«ПСЖ» попросил фанатов не оскорблять Неймара
Один из лидеров фанатов сказал, что они сосредоточат внимание на поддержке команды, в то время как к Неймару проявят безразличие.
Спорт-Экспресс вчера в 21:37
Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец 31 августа в 12:16
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости вчера в 18:01
Общество
Выпускники вузов не заинтересованы в работе по специальности
Среди опрошенных молодых людей с высшим образованием 54 % пыталось работать по специальности, в основном это выпускники областей транспорта и производства, но в последствии они уходили из данной сферы.
ФедералПресс 00:45
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Политика
В Черногории прокомментировали отказ приглашения России в Варшаву
Вторая мировая война началась 1 сентября. В польском городе Велюнь прошли памятные мероприятия.
RuNews24.ru 00:24
Хоккей
Барбашев заключил новый контракт с «Сент-Луисом»
Российский форвард Иван Барбашев подписал новое соглашение с клубом НХЛ "Сент-Луис", сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 00:35
Футбол
Бэйл догнал Роналдо по количеству голов за «Реал» среди легионеров
Sport24.ru вчера в 19:55
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета вчера в 01:09
Происшествия
Протестующие разгромили станцию метро в Гонконге
Отмечается, что протестующие в масках и касках громили автоматы по продаже билетов, турникеты, экраны, вывески магазинов в вестибюле станции, а также сломали часы, камеры наблюдения и изрисовали стены.
Известия вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Жена Рыжего из «Иванушек» подала на развод с мужем
Супруга музыканта группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова Марина Банкова официально подала документы на развод с мужем.
Телепрограмма 00:38
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Автоспорт
Даниил Квят показал самый впечатляющий рывок на Гран-при Бельгии
Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмой позиции на Гран-при Бельгии.
News102.ru вчера в 12:47
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 сентября
Теплая погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Московском регионе в понедельник, 2 сентября, сообщает на сайте Гидрометцентра.
Известия 00:18
Футбол
«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева
Metaratings вчера в 16:30
Теннис
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика
Режиссёр Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Владимир Бортко заверил, что отказ от выборов – его личное решение и что на него не влияли ни Смольный, ни Кремль, ни КПРФ.
Эхо Москвы 30 августа в 15:01
Политика
Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском вчера в 12:58
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
РИА Новости вчера в 12:20
Хоккей
Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия
Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.
DixiNews 00:43
Технологии
Почему не стоит использовать йод?
Отвечает профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко: – Спиртовой раствор йода действительно нежелательно применять, поскольку он даёт много побочных реакций (химический ожог кожи и слизистых, аллергические реакции, заболевания щитовидной железы).
Аргументы и Факты вчера в 17:53