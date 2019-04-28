Медведев поздравил православных христиан с ПасхойРИА Новости вчера в 18:38

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.

Культура Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети» Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей.

Автоспорт В Баку стартует финал гран-при Азербайджана Напомним, протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более 6 км. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Политика Путин: Украина без транзита останется без газа Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.

Происшествия На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.

Происшествия В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экономика В России увеличилась стоимость съемного жилья В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.

Армия и оружие Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО Военные полицейские ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках окружного этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который впервые проходит на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ Это самый сложный этап состязания: военнослужащие должны проявить свою выносливость и физическую силу на дистанции с препятствиями, которые также используются в трассах «Гонки героев».

Гаджеты Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.

Наука Ожирение сопутствует изменениям в мозге В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.

Политика На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Происшествия Из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие в Москве На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".

Наука Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.

Хоккей «Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.

Политика Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.

Шоу-бизнес 12-летняя дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти матери В конце программы в студии появилась 12-летняя дочь Юлии Началовой. Дедушка Веры отметил, что его внучка героически переносит смерть матери.

Происшествия В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку В Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку Дон, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.

Футбол «Локомотив» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Путешествия В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.

Происшествия На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

Игры Энтузиасты убрали лок на 30 FPS в синематиках Mortal Kombat 11 на РС Для Mortal Kombat 11 вышла модификация, с помощью которой можно отключить различные ограничения игры на РС — в том числе блокировку кадровой частоты на 30 FPS во время кинематографических вставок, а также в меню и «Крипте».

Спорт Драчёв заявил, кто не проходит в сборную России по биатлону 27 апреля СБР утвердил состав сборной России. Губерниев заявил, что Михаил Прохоров разбаловал «допингисток», ранее писал News.ru.