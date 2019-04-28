Религия
Медведев поздравил православных христиан с ПасхойРИА Новости вчера в 18:38
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил православных христиан с Пасхой. Православные верующие отмечают 28 апреля главный христианский праздник - Пасху, или Воскресение Христово.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:05, Ашберн
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Культура
Раскрыт механизм победы дочери Алсу в финале «Голоса»
Напомним, что за дочь Алсу проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 17:17
Культура
Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»
Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено вчера в 10:00
Автоспорт
В Баку стартует финал гран-при Азербайджана
Напомним, протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более 6 км. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Экономика
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Окружной этап конкурса «Страж порядка» среди военных полицейских ЮВО
Военные полицейские ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках окружного этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который впервые проходит на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ Это самый сложный этап состязания: военнослужащие должны проявить свою выносливость и физическую силу на дистанции с препятствиями, которые также используются в трассах «Гонки героев».
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Xiaomi представила геймерское кресло AutoFull gaming chair
Компания Xiaomi представила компьютерное кресло для любителей видеоигр под названием AutoFull gaming chair.Новинка выполнена в стиле кресла спорткара.
Обновлено в 06:32
Наука
Ожирение сопутствует изменениям в мозге
В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено 26 апреля в 00:07
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие в Москве
На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".
Обновлено в 04:04
Наука
Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа
Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский поздравил сограждан с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти матери
В конце программы в студии появилась 12-летняя дочь Юлии Началовой. Дедушка Веры отметил, что его внучка героически переносит смерть матери.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В Ростовской области автомобиль с пассажирами упал в реку
В Ростовской области автомобиль с несколькими пассажирами упал в реку Дон, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл красноярский "Енисей" в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 08:55
Путешествия
В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян
В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Игры
Энтузиасты убрали лок на 30 FPS в синематиках Mortal Kombat 11 на РС
Для Mortal Kombat 11 вышла модификация, с помощью которой можно отключить различные ограничения игры на РС — в том числе блокировку кадровой частоты на 30 FPS во время кинематографических вставок, а также в меню и «Крипте».
Обновлено в 08:00
Спорт
Драчёв заявил, кто не проходит в сборную России по биатлону
27 апреля СБР утвердил состав сборной России. Губерниев заявил, что Михаил Прохоров разбаловал «допингисток», ранее писал News.ru.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в синагоге в США
В результате стрельбы в синагоге Chabad Way в городе Поуэй (округ Сан-Диего, США) один человек погиб, есть пострадавшие, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 16:30