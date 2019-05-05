Футбол
Медведев поздравил «Зенит» с титулом чемпиона РоссииLife.ru 19:11
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в социальных сетях поздравил футбольный клуб "Зенит" с победой в чемпионате России.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» и болельщиков с победой в чемпионате
Петербургский дневник19:01
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Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области
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США осудили ракетные обстрелы Израиля радикалами из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава, сообщила ранее пресс-служба армии еврейского государства.
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Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России.
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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, чем следует руководствоваться при планировании семейного бюджета, чтобы избежать финансовых затруднений.
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Первые три дня конкурса «Московская весна A Cappella» принесли его участникам 21 118 голосов.
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СМИ сообщили о нападении на военный лагерь Хафтара в Ливии
Позже пресс-служба 73-й пехотной бригады сообщила на своей официальной странице в социальной сети Twitter о том, что подразделения ЛНА отразили вооруженное нападение, которому подвергся военный район Сабха.
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США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
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«Бессмертный полк» пройдет по Оттаве и Торонто
Обновлено вчера в 17:05
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Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков на пригород Алеппо
Вооруженные силы Сирии отбили атаку поддерживаемых Турцией боевиков на пригород Алеппо, в северо-западной части страны, сообщил сирийский военный источник.
Обновлено в 18:36
Политика
Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:33
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Кино
Энтони Хопкинс и Оливия Колман сыграют в фильме «Отец»
Известные актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман согласились сняться в фильме «Отец» по одноименной пьесе немецкого драматурга Флориана Зеллера.
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Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
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Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли
Американская актриса Шарлиз Терон прокомментировала конфликт с коллегой Анджелиной Джоли.
Обновлено в 11:16
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
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Авто
Продажи автомобилей D-класса в России растут второй месяц подряд
Продажи автомобилей D-класса в России растут второй месяц подряд, а также растет и доля сегмента, однако при этом основную долю занимают продажи машин сегмента SUV и В – 80% рынка.
Обновлено в 08:15
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Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
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Мессенджеры начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
В России с 5 мая 2019 года вступает в силу постановление правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрий Медведева от 6 ноября 2018 года, согласно которому владельцы мессенджеров должны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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В браузере Firefox отключились все расширения
У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25