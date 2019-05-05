Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате РоссииТАСС вчера в 16:27

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил петербургский "Зенит" с победой в чемпионате страны по футболу. Поздравление председатель правительства написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России

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