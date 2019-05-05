Футбол

Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате РоссииТАСС 16:27

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил петербургский "Зенит" с победой в чемпионате страны по футболу. Поздравление председатель правительства написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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«Чемпионы моего сердца»: фигуристка Константинова поздравила «Зенит»

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Медведев поздравил ФК «Зенит» с победой в чемпионате России

ТАСС16:27

"В Питере - праздновать! Глава Санкт-Петербурга поздравил "Зенит" с чемпионством

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Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Sports.ru17:33

Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

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Футбол

Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова устроила для сына фотосессию в клинике

В честь появления ребенка пара организовала фотосессию, потому что хотела запечатлеть момент появления малыша на свет.
Обновлено в 09:00
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Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб

По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
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Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге

Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Политика

В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ

Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Гаджеты

Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами

За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
Обновлено в 15:45
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Турция обвинила Израиль в атаке на офис информагентства Anadolu в Газе

Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа здание, в котором расположен офис турецкого государственного информагентства Anadolu.
Обновлено в 17:49
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время презентации в организации фильма о проекте «Песни Победы» исполнил вместе с солистками арт-группы «Сопрано» песню «На побывку едет молодой моряк».
Обновлено в 14:37
Экономика

Заработать не только на поиске. Google объявил о масштабной внутренней реорганизации

На этой неделе компания объявила о внутренней реорганизации, которая затронет в том числе и программу глобальных партнерств, в которой теперь будет задействована не только реклама, но и другие направления бизнеса корпорации.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок

Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
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Космос

Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик

Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
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Хоккей

Белоруссия вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии по хоккею досрочно обеспечила себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира — 2020.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стройную фигуру в купальнике

Регина Тодоренко пока не вернулась к былой форме, но регулярно показывает подписчикам, как меняется ее тело.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

На Красной площади началась ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:50
Политика

Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией

Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Экономика

Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП

Пессимистический сценарий с низким ростом ВВП предполагает, что нацпроекты выполнены не будут, отметила Наталья Акиндинова.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Северная Корея объяснила причину нового ракетного пуска

Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб.
Обновлено в 18:03
Политика

Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо согласился с тем, что попытки свержения действующего президента страны Николаса Мадуро явились провальными.
Обновлено в 18:17
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Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Мексике убиты четверо служащих сил безопасности

В результате нападений в штатах Веракрус и Пуэбла в Мексике убиты по меньшей мере четверо служащих Федеральных сил безопасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Universal.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище

Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
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В Венесуэле разбился военный вертолет

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне

Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
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