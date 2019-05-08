Футбол
Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионским титуломЧемпионат вчера в 17:59
«Поздравляю ФК «Зенит» и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!» — написал Медведев на своей странице ВКонтакте. Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России, оформив титул в 27-м туре. Для клуба из Санкт-Петербурга титул чемпиона РПЛ стал пятым в истории.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» и болельщиков с победой в чемпионате
Петербургский дневниквчера в 19:01
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