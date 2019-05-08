Футбол

Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионским титуломЧемпионат вчера в 17:59

«Поздравляю ФК «Зенит» и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!» — написал Медведев на своей странице ВКонтакте. Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России, оформив титул в 27-м туре. Для клуба из Санкт-Петербурга титул чемпиона РПЛ стал пятым в истории.
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Премьер-министр Медведев поздравил «Зенит» с победой в РПЛ

Невские Новостивчера в 22:22

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» и болельщиков с победой в чемпионате

Петербургский дневниквчера в 19:01

«Чемпионы моего сердца»: фигуристка Константинова поздравила «Зенит»

Мойка78вчера в 17:23

Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с титулом чемпиона России

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 19:54

Туктамышева: «Зенит» — чемпион! Ура!

Чемпионатвчера в 20:43

Беглов поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России по футболу

ТАССвчера в 16:50

Елизавета Туктамышева: «Зенит» — чемпион! Ура!»»

Матч ТВвчера в 19:18
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского гражданства

В самопровозглашенной ДНР с утра 3 мая начали принимать документы на получение российского гражданства.
Обновлено 03 мая в 02:46
Армия и оружие

Николас Мадуро призвал венесуэльских военных готовиться к войне с США

Обновлено в 01:45
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Транспорт

Военно-Грузинская дорога частично открыта для проезда транспорта

Накануне, в связи со сходом лавин в Грузии единственная дорога, связывающая Россию с Грузией и Арменией, была закрыта всех их видов транспорта на участке Владикавказ—Ларс в направлении на выезд из России.
Обновлено в 01:13
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Стас Михайлов отметил юбилей банкетом в Кремле

Певец Стас Михайлов отпраздновал 50-й день рождения банкетом в Кремле после концерта.
Обновлено в 00:46
Единоборства

UFC Ottawa. Серроне и Яквинта получили бонус за лучший бой вечера

Для Серроне послематчевый бонус стал 17-м в UFC: 1. Дональд Серроне – 17 2. Нэйт Диас – 15 3. Джо Лоузон – 13 Дональд Серроне победил Эла Яквинту единогласным решением в главном бою вечера на UFC Ottawa.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России

Обновлено вчера в 14:15
Экономика

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено 03 мая в 15:45
Политика

На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено вчера в 03:39
Здоровье

Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением

Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Единоборства

Боксер Артур Бетербиев защитил чемпионский титул

Российский боксер Артур Бетербиев сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF, победив в Лас-Вегасе представителя США Радивое Калайджича.
Обновлено в 02:38
Технологии

Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак

Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Киевской области убит замначальника отделения полиции

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта

Обновлено вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Религия

Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха

Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты

Рассекречена стоимость флагманского смартфона OnePlus 7 Pro

Топовая модель OnePlus 7 Pro на индийском рынке будет стоить довольно дорого, выяснил известный инсайдер Исхан Агарвал.
Обновлено в 01:59
Авто

Спорткар Nissan Silvia превратили в пикап

В спорткаре Nissan Silvia при реализации проекта серьезно переработали крышу, половину из которой пришлось срезать.
Обновлено в 03:23
Политика

Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека

На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
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