Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублейВести.Ru 08:59
Еще один вопрос с "Прямой линии с Владимиром Путиным" от 20 июня 2019 года решен. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей. Правда, получать его будут не все, а только малообеспеченные семьи.
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с чего всё началось
Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Интерфакс08:21
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:51, Вашингтон
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