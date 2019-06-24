Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублейВести.Ru 08:59

Еще один вопрос с "Прямой линии с Владимиром Путиным" от 20 июня 2019 года решен. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей. Правда, получать его будут не все, а только малообеспеченные семьи.
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Пособие на детей в малообеспеченных семьях повысят с 50 рублей до 10 тыс. рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч рублей

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