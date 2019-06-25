Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублейRT на русском 14:45
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он предложил увеличить их размер до показателя прожиточного минимума того региона, в котором живёт семья.
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с чего всё началось
Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Интерфакс08:21
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
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Другие награды достались Кате Лель (" Самая энергичная мама"), Юлии Ковальчук (" Самая музыкальная мама"), певице Согдиане (" Самая обаятельная мама"), пишет портал "Вокруг.ТВ".
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