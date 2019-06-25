Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублейВести.Ru 08:59

Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом завил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей.

Еще один вопрос с "Прямой линии с Владимиром Путиным" от 20 июня 2019 года решен. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей. Правда, получать его будут не все, а только малообеспеченные семьи.

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

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