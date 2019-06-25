Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублейLenta.ru 08:32

Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 25 июня.

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

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