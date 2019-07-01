Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссахТАСС вчера в 17:05

Медведев напомнил, что на Сахалине и в Новгородской области "Единая Россия" не допустила претендентов к предварительному голосованию, "потому что они своими действиями дискредитировали партию".
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с чего всё началось

«Единая Россия» — курс на перемены

«Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире», — однажды отметил Махатма Ганди.
Известиявчера в 17:01

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Медведев упрекнул единороссов, демонстрирующих «чванство и хамство»

Газета.Ru03:00

Медведев пожаловался на хамство единороссов

URA.Ruвчера в 22:36

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

ТАССвчера в 17:05

Медведев рассказал о «демонстрирующих хамство» членах «Единой России»

RT на русскомвчера в 23:19

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

РБКвчера в 19:42

Медведев назвал способ избавления «Единой России» от чванства и хамства

News.ruвчера в 18:51

Медведев уверен, что инструменты контроля помогут избавить «Единую Россию» от хамства

Коммерсантъ00:25
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего

В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.
Обновлено в 02:41
Политика

Пригожин посоветовал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление, сделанное ранее грузинской певицей Нино Катамадзе, о том, что она больше не планирует выступать в РФ.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку

Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Иран предупредил об обреченности ОПЕК

Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия

Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази

Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках

Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено вчера в 07:32
Политика

Националисты во Львове провели «марш тысячелетия Украины»

Во Львове в воскресенье состоялся "марш тысячелетия украинского государства", который был организован националистами.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Общество

Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни»

Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Экономика

В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком.
Обновлено в 02:09
Общество

Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины

Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Политика

Туск приостановил экстренный саммит ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск решил приостановить экстренный саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 18:15
Путешествия

В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов

Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.
Обновлено в 01:56
Общество

В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова

Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено 29 июня в 22:00
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

Обновлено вчера в 19:40
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Политика

Ким Чен Ын и Трамп завершили встречу

В демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами завершилась встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 04:07
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Происшествия

В Дагестане на строительстве школ «освоили» более 240 млн рублей

Трех чиновников задержали в Дагестане за превышение полномочий: они подписали с аффилированными компаниями контракты на строительство школ более чем на 240 миллион рублей, сообщают в понедельник Следственный комитет и ФСБ.
Обновлено в 02:57
Транспорт

В Екатеринбурге откроют Макаровский мост

В понедельник, 1 июля, в Екатеринбурге будет открыто движение по Макаровскому мосту.
Обновлено в 02:27
Политика

Медведев анонсировал изменения в работе «Единой России» с гражданами

Одним из основных направлений в работе «Единой России» является защита прав граждан, рассказал премьер-министр РФ и председатель партии Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной 1 июля в газете «Известия».
Обновлено вчера в 18:05
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