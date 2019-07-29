Политика
Медведев потребовал ускорить освоение средств на нацпроекты в КрымуВзгляд.ру вчера в 08:33
Освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию национальных проектов в Крыму, осуществляется медленно, необходимо ускоряться, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
Общество
В Хабаровском крае из-за паводков введен режим ЧС
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
В России возродят расформированные при Горбачеве полки
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено вчера в 07:30
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров, сообщает Лесопожарный центр.
Обновлено в 01:37
Транспорт
Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения
В иркутском Тулуне закрыли федеральную дорогу Р-255 из-за ухудшения ситуации с наводнениями в регионе. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Обновлено вчера в 20:41
Авто
Обновленный Honda Pilot получил топовую версию Pilot Black Edition
Спецверсия предлагается в пятиместном и семиместном варианте. Технически Pilot Black Edition ничем не отличается от Elite.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Обновлено в 01:22
Политика
Япония увезла из России останки не своих военнопленных
Япония обнаружила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японцам, погибшим в СССР после завершения Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено вчера в 05:20
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Пушков ответил на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
В Минпромторге рассказали об обновлении парка машин скорой помощи
Как подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров, были выполнены сразу две задачи: реализованы социальные обязательства по обеспечению регионов автомобилями скорой медицинской помощи и школьными автобусами, а также увеличен рост производства в отечественной автомобильной промышленности.
Обновлено в 01:37
Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено вчера в 22:07
Технологии
«Ростелеком» закупил оборудование по закону Яровой
Требования закона озадачили провайдеров: одни до сих пор тестируют оборудование для хранения данных, другие ждут разъяснений от Правительства и ФСБ.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Симоньян прокомментировала создание русскоязычного канала в Киеве
Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о том, что в Киеве разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, который будет вещать для русскоговорящих людей по всему миру.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Неизвестный мужчина задержан на вокзале во Франкфурте-на-Майне, он подозревается в том, что столкнул под поезд ребенка, который в результате погиб, сообщил информационный портал Hessenschau.
Обновлено вчера в 07:13
Здоровье
Названы признаки дефицита йода в организме
Наиболее распространенным признаком дефицита йода является отек шеи, поскольку щитовидной железе свойственно увеличиваться, чтобы компенсировать низкую продуктивность из-за недостаточной выработки гормонов.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено вчера в 12:37